L’exotisme dans nos assiettes (4/5) – Gingembre: le tubercule qui titille les mandibules La racine tropicale, longtemps oubliée dans nos cuisines, jouit d’une popularité galopante. Présentation, histoire et trucs. Jérôme Estebe

Il ne paye pas de mine, mais il cajole nos bidons et excite nos papilles. Pierre Albouy

On aurait pu attaquer le présent article en alignant les clins d’œil grivois sur les pseudo-vertus aphrodisiaques du gingembre. Ben, non. Les pouvoirs luxurieux de la racine relèvent évidemment de la fable pour âmes simples en mal d’étreinte. Ses propriétés antiémétiques, en revanche, ne se discutent guère. Les lendemains de foire vineuse, le gingembre, si frais, si poivré, si tonique, cajole le bidon du fêtard. C’est notoire, et depuis la plus haute antiquité, comme on dit.