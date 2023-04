Mon animal et moi – «Ginger» et «Giotto», les frères ragdolls que tout oppose Rachel et Benedetto sont les heureux maîtres de deux jeunes chats issus de la même portée, mais tout à fait différents. Ils ouvrent la porte de leur «crèche». Gabriel Sassoon

Rachel et Benedetto avec leurs «petits enfants chats» de 2 ans: «Giotto» (à g.) et «Ginger». YVAIN GENEVAY

Chez Ginger et Giotto, il y a autant de belles pièces décorant les murs que de jouets pour chats jonchant le sol du salon. «C’est leur Kita», s’amusent leurs maîtres. La Kita? C’est ainsi qu’on désigne la crèche en allemand. Nous sommes à Zurich, dans un appartement où le goût pour l’art de Rachel Fichmann et Benedetto Vigne est aussi visible que la présence de jeunes félins. «Et encore, j’ai rangé. Le soir, on doit faire attention à ne pas s’encoubler», sourit la première.