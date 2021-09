Cyclisme – Gino Mäder entre dans le top 5 du général au Tour d’Espagne 9e de la 20e et avant-dernière étape, ce samedi, le Saint-Gallois grimpe à la 5e place du classement général, toujours dominé par Primoz Roglic. Il s’empare ainsi du maillot de meilleur jeune. Sport-Center

Gino Mäder est le nouveau détenteur du maillot blanc sur la Vuelta 2021. AFP

Au départ du Tour d’Espagne, Gino Mäder se battait surtout pour la bonne cause. À une étape de la fin, voilà qu’il lutte pour une place dans le top 5 définitif. Le Saint-Gallois de 24 ans a terminé 9e de la 20e étape, ce samedi à Castro de Herville. Au classement général, il pointe désormais à la 5e place, à 8’14’’ du leader Primoz Roglic et derrière l’Espagnol Enric Mas (2e, +5’36’’), l’Australien Jack Haig (3e, +3’26’’) et le Britannique Adam Yates (4e, +2’26’’). Ce qui fait de lui le nouveau maillot blanc du meilleur jeune. «C’est un jour parfait», a-t-il sobrement commenté.

La victoire d’étape est revenue au Français Clément Champoussin. À l'avant toute la journée, le coureur d’AG2R-Citroën est resté dans la roue des favoris quand ces derniers ont repris l'échappée et a contre-attaqué à deux kilomètres de l'arrivée en laissant sur place le trio Adam Yates, Enric Mas et surtout Primoz Roglic, deuxième de l'étape et toujours en tête du général à la veille du contre-la-montre final, dimanche.

Alors que le final a été marqué par plusieurs attaques dans le groupe des favoris, le basque d'Euskaltel Mikel Bizkarra a tenté ses chances quelques secondes avant Champoussin, mais a été repris... Et c'est l'attaque du Français qui a été la bonne. Bouche grande ouverte dans la petite côte finale, Champoussin, au bout de l'effort, n'a même pas eu les forces de lever les bras en franchissant la ligne.

Il s'agit de sa première victoire chez les professionnels sur le circuit World Tour, lui qui est seulement dans la deuxième année de son contrat pro. Il avait remporté en 2019 le Tour du Frioul quand il était encore réserviste chez AG2R.

Dimanche, la dernière étape de ce Tour d'Espagne 2021 sera un contre-la-montre individuel de 33,8 kilomètres entre Padron et Saint-Jacques-de-Compostelle, un chrono pour lequel Roglic est encore une fois favori, après sa victoire sur le contre-la-montre initial lors de la première étape.

Troisième du classement général ce matin, le Colombien Miguel Angel Lopez, vainqueur de la 18e étape jeudi, a abandonné.

