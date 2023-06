Cyclisme – Gino Mäder est décédé à l’âge de 26 ans Le coureur saint-gallois de la Bahrain Victorious n’a pas survécu à sa terrible chute subie jeudi sur la 5e étape du Tour de Suisse. Son équipe a annoncé la nouvelle vendredi, peu après midi. Chris Geiger

Gino Mäder a chuté très lourdement jeudi sur la 5e étape du Tour de Suisse. AFP

Le monde du cyclisme est en deuil: Gino Mäder est décédé à l’âge de 26 ans. Le grimpeur saint-gallois n’a pas survécu à ses blessures suite a sa lourde chute subie jeudi lors de la 5e étape du Tour de Suisse entre Fiesch (VS) et La Punt (GR), a annoncé vendredi son équipe de la Bahrain Victorious dans une déclaration officielle publique.

C’est dans cette descente que Gino Mäder a chuté SRF

«C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder, a écrit son équipe dans un communiqué. Le vendredi 16 juin, à la suite d'une très grave chute lors de la cinquième étape du Tour de Suisse, Gino a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu'il avait subies. Toute notre équipe est dévastée par cet accident tragique, et nos pensées et nos prières vont à la famille de Gino et à ses proches en cette période incroyablement difficile.»

Le coureur saint-gallois avait lourdement chuté jeudi dans la descente du col de l’Albula, au kilomètre 197. Le Suisse, gravement touché, avait été retrouvé «inerte» par le médecin de la course sur les lieux de l’accident. Il avait dû être immédiatement réanimé, avant d’être transporté par la Rega en hélicoptère en direction de l’hôpital de Coire (Grisons).

«Malgré les efforts de l'équipe phénoménale de l'hôpital de Coire, Gino n'a pas pu relever ce dernier et plus grand défi, et à 11h30, nous avons dit au revoir à l'une des lumières de notre équipe», précise le communiqué de la Bahrain Victorious. Avant d’exprimer sa douleur. «Gino était un athlète extraordinaire, un exemple de détermination, un membre apprécié de notre équipe et de toute la communauté cycliste. Son talent, son dévouement et sa passion pour le sport nous ont tous inspirés.»

Des propos repris par le manager général de l’équipe, Milan Erzen. «Nous sommes dévastés par la perte de notre cycliste exceptionnel, Gino Mäder. Son talent, son dévouement et son enthousiasme étaient une source d'inspiration pour nous tous. Il était non seulement un cycliste extrêmement talentueux, mais aussi une personne formidable en dehors du vélo. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et nos pensées les accompagnent dans cette période difficile. Bahrain Victorious courra en son honneur, en gardant sa mémoire sur chaque route que nous parcourrons. Nous sommes déterminés à montrer l'esprit et la passion dont Gino a fait preuve, et il restera toujours une partie intégrante de notre équipe.»

Grand talent du cyclisme suisse, Gino Mäder comptait déjà plusieurs faits d’arme à son actif. Il a notamment terminé au 5e rang du classement général du Tour d’Espagne en 2021, remportant le maillot blanc du meilleur jeune. Cette même année, le grimpeur alémanique avait également remporté la 6e étape du Tour d’Italie ainsi que la 8e étape de Tour de Suisse. En 2022, il était monté sur la deuxième marche du podium final du Tour de Romandie, seulement battu par le Russe Aleksandr Vlasov.

