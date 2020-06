Challenge League – Giorgio Contini devrait prolonger son contrat avec le LS En cas de promotion en Super League, le technicien zurichois restera à son poste une année de plus. André Boschetti

Si le LS obtient sa promotion en Super League, Giorgio Contini verra son contrat prolongé d'une saison supplémentaire. Keystone

Ce mardi matin, Giorgio Contini était comme prévu à la Pontaise pour superviser les deux séances d'entraînement au programme de la journée. Le technicien zurichois n'est pourtant plus lié contractuellement au Lausanne-Sport depuis dimanche soir. «C'est vrai, admet Pablo Iglesias, le contrat de notre coach arrivait à terme le 31 mai. Mais nous sommes en train de discuter avec lui et son agent d'une extension jusqu'au 31 août, soit jusqu'au terme du présent championnat. Et je ne crois pas qu'il y aura le moindre problème à ce niveau.»

Quant à la suite de la relation professionnelle entre le leader de Challenge League et Giorgio Contini, elle ne dépend plus que des prochains résultats, comme le confirme le directeur sportif de la Pontaise. «Si nous obtenons sur le terrain notre promotion en Super League, Giorgio sera aussi le coach du LS la saison prochaine. Les termes de notre accord avaient déjà été discutés dans l'accord que les deux parties avaient signé il y a deux ans.»

À moins d'un extraordinaire concours de circonstances, on peut donc d'ores et déjà confirmer que Giorgio Contini sera encore à la barre du LS en septembre, lors du coup d'envoi de la saison 2020-2021.