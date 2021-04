Football – Giorgio Contini face à ses anciennes amours liechtensteinoises L’entraîneur du Lausanne-Sport, qui reçoit Vaduz dimanche à la Tuilière, sait exactement à quoi s’attendre en termes d’adversité: il a fréquenté le vestiaire d’en face pendant cinq ans. Simon Meier

Giorgio Contini a des raisons d’être confiant: il n’a jamais encaissé le moindre but, ni égaré le moindre point contre Vaduz en Super League. Eric Lafargue

Le FC Vaduz ne sera jamais un club comme les autres, aux yeux de Giorgio Contini. L’entraîneur du Lausanne-Sport, qui a passé cinq saisons (2012-17) sur le banc liechtensteinois avec une promotion en Super League à la clé, n’a pourtant pas trop le loisir d’ouvrir la porte aux sentiments, avant le match de dimanche à la Tuilière. Ce duel entre néopromus pèse trop lourd pour s’appesantir sur un album souvenirs, si bons fussent-ils.

«Si je pouvais changer de club, j’irais tout de suite à Vaduz, rigole le Zurichois, tout en précisant qu’il plaisante. C’était la période la plus tranquille de ma vie d’entraîneur. Là-bas, il n’y a aucune pression, rien. Ni le président, ni le directeur sportif, ni personne d’autre ne vient dire au coach comment et avec qui il doit jouer. Tu peux inventer des trucs, changer de système ou de tactique chaque semaine, mettre sept défenseurs et te barricader, il n’y a aucun problème. De toute façon, à Vaduz, le but est clair: se sauver.»