Après dix rondes, le LS pointe à la 6e place avec 12 points. Comment jugez-vous ce bilan comptable?

Entre moyen et bon. Pour qu’il soit excellent, il nous manque ces quatre points que nous aurions pu, et dû, obtenir. Deux à Saint-Gall et, par exemple, deux autres contre Lugano et Bâle. Sinon, pour un néo-promu, j’ai vu beaucoup de choses positives et, logiquement, d’autres qui le sont un peu moins. La difficulté que nous avons à enchaîner les bonnes performances lorsque les échéances se succèdent est un problème que nous devons régler pour continuer notre progression.