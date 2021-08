Super League – Giorgio Contini: «Si je suis à GC, je le dois aussi au LS» Après deux défaites initiales, Lausanne se déplace à nouveau au Letzigrund ce samedi soir, mais pour y affronter cette fois Grasshopper, dirigé par son ancien mentor. André Boschetti

Giorgio Contini a le sourire avant de retrouver samedi le LS au Letzigrund. À GC, le technicien zurichois a le plaisir de travailler avec des dirigeants qui l’ont choisi et ont pleine confiance en lui. KEYSTONE

Giorgio Contini est un homme et un entraîneur heureux. La déception de ne pas avoir vu son contrat à la Tuilière prolongé comme il l’espérait a duré le temps d’un trajet entre Lausanne et Saint-Gall, où vit sa famille. Pas du genre rancunier, le technicien zurichois avoue avoir vite tourné la page, aidé il est vrai par les nombreuses sollicitations dont il a été l’objet. À la veille de retrouver, pour la toute première fois, son ancienne équipe, celui qui a la lourde tâche de redorer le blason de Grasshopper, le club le plus titré du pays, nous a reçus au GC-Campus, un magnifique centre d’entraînement dont le LS va s’inspirer pour créer le sien dans un avenir plus ou moins proche.