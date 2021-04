Football – Giorgio Contini: «Un peu naïfs sur certaines situations» L’entraîneur lausannois avait des sentiments mitigés, après le bon match du Lausanne-Sport, mais le nul concédé à la 85e minute, face au FC Bâle (3-3). Robin Carrel Lausanne

L’entraîneur du LS a fini son samedi «déçu en bien». Ses joueurs ont tenu la dragée haute à des Bâlois bien meilleurs qu’il y a quelques semaines. Giorgio Contini a vu les siens tirer 24 fois au but et faire preuve d’un flagrant manque de réalisme, qui se paie cash à ce niveau. Du coup, le coach a fini par passer ses nerfs sur les gourdes placées dans sa zone technique. Il est ensuite revenu parler d’une partie extrêmement plaisante pour les observateurs neutres.

Il y a un peu de frustration après ce match?

Ce n'est qu'un point, c'est vrai, et je pense que l'on méritait beaucoup plus. Au niveau du jeu, de l'enthousiasme et de l'animation, on a fait un match qui était top. C'était un Lausanne-Sport qui a montré du bon jeu. Mais encore, des fois, il y a de petites exceptions dans le travail défensif. On fait des cadeaux... Si on ne fait pas cette première erreur, sur le penalty contre nous, je pense que Bâle n'aurait pas touché un ballon de toute la première mi-temps. Après, la blessure de Flo a un peu changé la dynamique du jeu. Ensuite, la sortie sur blessure de Kukuruzovic aussi a fait évoluer la stratégie de la rencontre. Mais de toute façon, on a fait un super match et je suis très content de la manière dont on a joué. Par contre, c'est une grosse déception au niveau du résultat.

L'objectif a toujours été le maintien. Avec 41 points, c'est fait, non?

Je ne sais pas... Il reste cinq matches et encore quelques confrontations directes. Il est clair qu'aujourd'hui, le but était de nous accrocher à Bâle au classement et de nous donner de nouveau objectifs: nous donner la chance de peut-être, en tant que néo-promu, de jouer la 3e ou la 4e place. C'est toujours possible! Surtout quand on voit la manière avec laquelle on joue. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que notre premier objectif de rester en Super League, on a réussi à le faire.

Voir ce Lausanne jouer au football, et bien, ça vous rend fier?

Oui, parce que c'est un travail que tu fais pendant des jours, des semaines, des mois... Et avec tout ce qu'il se passe – Covid, entraînements, quarantaines… –, ce n'est pas évident d'arriver aujourd'hui et de montrer cela. Je pense quand même qu'on peut complimenter le staff quant à la manière avec laquelle ils ont travaillé avec les joueurs. On a essayé de mettre tout ça en place, de soutenir, d'aider cet effectif. Mais à la fin, ce sont aussi les joueurs qui ont du talent, bien sûr, mais ils sont à l'écoute. Après, si on regarde le match de ce samedi, ils sont encore un peu naïfs sur certaines situations. C'est la jeunesse! Mais pour moi, ce n'est plus une excuse. On ne peut pas parler de ça pendant des heures. Ce soir, ce sont des fautes de concentration. J'attends de mes éléments qu'ils soient meilleurs là-dessus, qu'ils aient 18 ou 38 ans.

Notamment sur ce dernier but, qui est rageant...

Si on a de l'expérience, et c'est vraiment quelque chose qui nous a manqué, sur le 3-3 tu fais la faute sur Cabral et rien ne se passe ensuite! Ca fait partie des petites choses qu'il faut améliorer et c'est en train de se faire un match après l'autre. Ils progressent, c'est clair. Mais là, on ne l'a pas bien fait sur les trois buts. On a perdu des duels et invité l'adversaire à marquer.

Se mesurer à un Stocker, à un Cabral, ça fait glaner de l'expérience.

Oui, mais comme je le disais, la plupart du match, on ne les a pas vus. On leur a marché dessus, on leur a fait mal, on était rapides, on était agressifs... Et ça, ils n'aiment pas! Mais dans les moments décisifs, Stocker n'a juste pas le droit de rater une telle opportunité de marquer, avec toute son expérience. Nous, on a raté le coche deux, trois fois devant le gardien et c'est toute la différence entre Stocker et ses 400 matches en Super League et nous. C'est un peu normal, mais il faut apprendre de ça.

Le retour d'un petit peu de public, ça a fait du bien?

Même si ce n'est que cent, on a vu pour la première ce que ça donne, comment ça résonne dans un stade comme ça. Si cent personnes font ce bruit, on peut imaginer ce que ça donnera dans une Tuilière pleine. Ca va vraiment être brûlant ici!

