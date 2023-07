En toute logique, les projecteurs de l’été sont braqués sur les événements branchés, ces festivals qui attirent les stars que l’on reçoit dans les palaces avec une coupe de champagne. C’est une facette de la saison sur le versant lémanique, mais celle-ci ne doit pas occulter une autre part de la population qui trouve son bonheur dans les plaisirs simples de la fête au village et du respect des traditions.

Saluer le trio chasselas-fusil d’assaut-macho – il y a péril rien qu’à écrire ces mots… – peut paraître écervelé, c’est vrai, mais il suffit de mettre un pied dans une cantine pleine de copeaux pour constater la ferveur de Vaudoises et de Vaudois décomplexés et heureux d’obtenir une petite fenêtre où ils sont libres de s’en revendiquer et même de le chanter.

Faut-il croire l’ancien président du Grand Conseil Jean-Marie Surer lorsqu’il décrète que le regain de forme des abbayes et le sommet de fréquentation des Girons de jeunesses traduisent la volonté – voire l’urgence – d’affirmer son appartenance à ce canton, au drapeau vert et blanc, au verre de blanc et aux valeurs ancestrales qu’une partie de la société et des bien-pensants ne cesse de remettre en question?

Ce n’est pas impossible, car de nombreux citoyens – et pas seulement les jeunes – se disent toujours plus déconnectés d’une vie civique aux combats permanents et abstraits à leurs yeux, tout le contraire du fait de contribuer – par des constructions parfois grandioses – à l’animation de leurs villages. Des fiefs dans lesquels ils occupent une véritable place, là où une vache est considérée comme un animal et pas uniquement un émetteur de CO 2 qu’il faudrait taxer.

Ce raisonnement peut paraître simpliste, refléter une forme de repli sur soi (qui existe, soyons honnêtes), mais que la réalité est plus pragmatique. Qui aime les bagnoles, la viande ou le tir sportif sait d’avance qu’il appartient désormais au mauvais camp du jugement qui n’a pas cours dans un giron ou une abbaye.

Deux oasis éphémères – avec leurs qualités mais aussi leurs défauts, leur rigidité car tout n’est quand même pas sacré dans le temps passé – dont l’immense succès s’explique par la possibilité d’exister sans se prendre la tête, d’affirmer sa personnalité et ses fiertés. En un mot: la liberté.

Cédric Jotterand

