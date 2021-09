Théâtre à Lausanne – Gisèle Halimi célébrée aux Terreaux Dirigée par Jean Chollet, la comédienne Sylvie Boivin prête ses traits à la célèbre avocate dans «Gisèle Halimi, une farouche liberté». Natacha Rossel

Raconter une histoire. Celle «d’une enfant rebelle, idéaliste et frappée par la profonde injustice qui régissait les rapports entre filles et garçons dans son pays natal». Cette enfant devenue figure du féminisme et symbole de la lutte contre les inégalités: Gisèle Halimi.

Jean Chollet retrace sa vie, ses combats, ses révoltes et surtout ses victoires dans «Gisèle Halimi, une farouche liberté», adaptation scénique d’une série d’entretiens de la célèbre avocate française (décédée l’an dernier) et de la journaliste Annick Cojean, à l’affiche de l’Espace culturel des Terreaux jusqu’à dimanche.

«C’est l’histoire d’une enfant rebelle, idéaliste et frappée par la profonde injustice.» Jean Chollet, metteur en scène

Pour interpréter ce rôle ambitieux, Jean Chollet a choisi Sylvie Boivin. «J’ai voulu une comédienne capable de prendre en charge de manière absolue la révolte perpétuelle de Gisèle Halimi, écrit le metteur en scène dans sa note d’intention. Il y a en effet chez elle une capacité permanente à s’indigner, une volonté farouche de ne jamais se résigner et c’est cette énergie-là qui m’a paru idéale chez Sylvie Boivin.»

Seule en scène, dans un décor dépouillé, avec une valise comme unique accessoire, la comédienne donnera à entendre la voix de l’une des plus grandes activistes du siècle dernier.

