Ski alpin – Gisin en course pour une médaille en combiné Federica Brignone a remporté le super-G du combiné alpin des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. Cinquième à 26 centièmes, Michelle Gisin va se battre pour une médaille lors du slalom (14h15). Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo

Michelle Gisin a réalisé une solide manche de super-G. AFP

Les favorites ont répondu présentes lors du super-G du combiné alpin aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. La manche de vitesse a été remportée par l’Italienne Federica Brignone, devant sa compatriote Elena Curtoni (à un centième). Michelle Gisin s’est classée 5e, à 26 centièmes de l’Italienne. L’Obwaldienne est parfaitement placée, entre ses principales rivales Mikaela Shiffrin (3e à 6 centièmes) et Petra Vlhova (7e à 40 centièmes). Les trois slalomeuses vont se livrer un duel qui s’annonce passionnant dès 14h15.

Il sera donc arbitré par la «locale» Brignone, mais aussi par la Tchèque Ester Ledecka, 4e (à 16 centièmes) qui devra toutefois sortir un exploit en slalom pour espérer terminer sur le podium.

Holdener en retrait

Déception en revanche pour la double tenante du titre Wendy Holdener, qui s’est élancée sous les yeux de sa maman et de son frère, présents dans l’aire d’arrivée. La Schwytzoise a commis plusieurs erreurs de trajectoire lors du super-G et a terminé loin des meilleures (14e à 97 centièmes). L’ordre n’étant plus inversé pour la manche de slalom, la «mission triplé» semble quasi impossible pour la skieuse d’Unteriberg.

Les autres Suissesses ne devraient pas se mêler à la lutte pour les médailles. Jasmina Suter a terminé 9e (+67 centièmes) et Priska Nufer 19e (+ 1’’36).