Ski alpin – Lara Gut-Behrami retrouve le podium en géant Lara Gut-Behrami a terminé deuxième du géant de Kronplatz, alors que Michelle Gisin, en tête après la première manche, a raté sa première victoire dans la discipline en commettant une faute. Sylvain Bolt

Lara Gut-Behrami est de retour, aussi en géant. AFP

Quelle désillusion pour Michelle Gisin. En tête après la première manche à Kronplatz (Italie), l’Obwaldienne filait vers son premier succès en géant avant de commettre une faute sur le bas de la piste, qui l’a quasi arrêtée et l’a fait rétrograder au sixième rang.

Lara Gut-Behrami, quatrième après le premier tracé, a signé son premier podium en Coupe du monde en géant depuis le 7 janvier 2017, en terminant deuxième à 27 centièmes de Tessa Worley. La Française a été l’une des rares skieuses à ne pas être trop bousculée sur le mur final de la piste italienne. Déjà victorieuse du super-G de Crans-Montana dimanche, la Tessinoise a prouvé qu’elle était bel et bien de retour tout devant, également en géant.

Bassino prend le large

Sur une piste Erta très exigeante, l’Italienne Marta Bassino, plusieurs fois prise sur l’arrière dans le mur final qui semble ne pas lui avoir convenu en première manche, a relevé la tête sur le second tracé en remontant de la 7e à la troisième place et fait la bonne opération de la journée. Elle profite de la faute de Michelle Gisin pour creuser un peu plus l’écart au niveau du globe de la spécialité.

Du côté des autres skieuses helvétiques, Camille Rast a rétrogradé dans la hiérarchie pour terminer 21e. La Valaisanne, qualifiée pour la première fois en deuxième manche en géant depuis mars 2019, avait arraché le 14e temps du premier tracé avec le plus haut dossard (50) des qualifiées. Corinne Suter, 28e de la première manche, a elle accroché une porte et perdu un bâton. Elle échoue au 27e rang final. Wendy Holdener, avait elle été éliminée, partant tête la première dans la neige sur le mur final en première manche. Simone Wild, Priska Nufer et Mélanie Meillard n’avaient pas passé le “cut” du premier tracé.