Ski alpin – Gisin et Holdener en course pour une médaille en combiné L’Obwaldienne et la Schwytzoise accusent moins d’une demi-seconde de retard sur la favorite américaine Mikaela Shiffrin après la descente du combiné des Jeux de Pékin. Emmanuel Favre Pékin

Michelle Gisin n’a pas produit son meilleur ski en descente, mais conserve ses chances d’accéder au podium du combiné. AFP

Après la manche de descente qui s’est disputée jeudi à Yanqing, deux Suissesses demeurent des candidates au podium du combiné.

Championne olympique en 2018 à PyeongChang, Michelle Gisin (28 ans) n’a cependant pas produit une performance totalement à la hauteur de ses espérances. 12e, l’Obwaldienne accuse un passif de 44 centièmes sur la spécialiste américaine du slalom Mikaela Shiffrin (5e) en quête de rédemption après avoir connu l’élimination dans les disciplines techniques, tant entre les petits que les grands piquets, et qui se profile comme la favorite dans la quête de l’or.

Une erreur de trajectoire dans la portion supérieure du tracé lui a probablement coûté de précieuses poussières de seconde. «J’ai été trop agressive et j’ai commis trop de fautes», a-t-elle reconnu. Mais elle demeure conquérante: «Je vais devoir attaquer en slalom. Récupérer une demi-seconde, c’est possible.»

Wendy Holdener. AFP

En bronze il y a quatre ans en Corée du Sud, championne du monde du combiné en 2017 et en 2019, Wendy Holdener (28 ans) conserve également l’espoir de se parer d’un deuxième collier en Chine, après celui de bronze glané le 9 février en slalom. Et d’une cinquième breloque olympique en carrière. Partie avec le dossard No 20 parmi les 26 compétitrices, la technicienne schwytzoise pointe à la 11e place, à 43 centièmes de Shiffrin. «J’aurais pu faire un peu mieux, a-t-elle soufflé. Mais j’ai hâte de la suite.»

Quant à l’Obwaldienne Priska Nufer (30 ans), qui n’a pas l’habitude d’exploser le chrono en slalom, elle est 10e.

Le top 12 de la descente du combiné féminin.

La descente a souri à l’Autrichienne Christine Scheyer qui s’est imposée devant la Tchèque Ester Ledecka (à 0’’01) et sa compatriote Ramona Siebenhofer (à 0’’14).

La manche de slalom est programmée à 7h.



