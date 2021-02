Mondiaux de Cortina – Gisin et Meillard font partie d’une caste à part L’Obwaldienne et le Valaisan ont décroché la médaille de bronze du combiné alpin. Une épreuve qui a fait des dégâts et récompensé les rares maîtres de la polyvalence. Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo , Ugo Curty collaboration

Grâce à Michelle Gisin et Loïc Meillard, la Suisse comptabilise sept médailles en courses dans ces championnats du monde. Keystone

Bénévoles et VIP de la «Tofana Lounge» ont retenu leur souffle. Federica Brignone est au départ de la deuxième manche du combiné. «Fede» avait remporté le super-G matinal. Elle avait une opportunité en or d’inscrire une première ligne italienne au tableau des médailles. L’occasion de hisser pour de bon ce drapeau tricolore après l’échec de Paris en vitesse.

Une Shiffrin record

C’est pourtant la stupeur qui a envahi le pied de la piste «Tofane». La star locale s’est couchée sur le flanc après trois piquets. Elle ne s’est relevée que pour dévaler la pente en rage. Sous les yeux de Maria Rosa Quario, sa maman, ancienne slalomeuse (quatre victoires en Coupe du monde) devenue journaliste sportive qui n’avait qu’une envie: débrancher son micro et réconforter sa fille. Quatorze autres skieuses (sur trente) ont craqué avant la ligne. Rebelote une heure plus tard chez les hommes. Seize éliminés dans ce combiné alpin qui comporte un super-G et un slalom. «En vitesse, tu dois être rapide sur un billard, alors qu’en slalom tu dois enchaîner les virages sur une patinoire, a résumé Mikaela Shiffrin. Les conditions n’ont rien à voir. C’est un monde à part. Tu as aussi des skis aux pieds, mais c’est parfois un autre sport.»