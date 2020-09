Élections en Italie – Giuseppe Conte voit son autorité renforcée Le chef de l’Exécutif est l’un des vainqueurs du scrutin, tout comme son allié, le Parti démocrate. Grand perdant, Matteo Salvini, patron de la Lega. Dominique Dunglas Rome

Le premier ministre Giuseppe Conte profite de l’affaiblissement du Mouvement 5 étoiles et de la crise de leadership au sein de la Lega. keystone-sda.ch

Les urnes ont parlé. Les Italiens ont adopté par référendum la réduction de plus d’un tiers du nombre de leurs parlementaires, de 945 à 600. Sept régions étaient également en jeu dans ces élections. Doté d’un statut spécial, le Val d’Aoste élira plus tard son président et la compétition n’y concerne que des partis locaux. Sur les six régions à statut ordinaire, la droite a conservé la Vénétie et la Ligurie et conquis les Marches. La gauche a conservé la Campanie, la Toscane et les Pouilles. 3 à 3: un match nul entre la majorité et l’opposition. Ce résultat d’apparente parité détermine néanmoins des gagnants et des perdants dans les deux camps.