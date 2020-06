Portrait de José Martinez – Glace, boue ou bitume sont ses terrains de jeu Ex-speaker des compétitions lausannoises de roller, il bosse dans l’ombre des gros événements. Thérèse Courvoisier

José Martinez, c’est un look et une tchatche assumés, mais c’est dans l’ombre qu’il est le plus efficace. Florian Cella

Impossible n’est pas Martínez! C’est sans doute aussi pour ça que son portable n’arrête pas de sonner ou de vibrer, annonçant certainement un nouveau problème à régler, une nouvelle équation à résoudre le plus vite possible. Hyperconnecté, le bonhomme n’en oublie pas pour autant les contacts humains. Le temps d’un café partagé, il ne cessera de faire signe à de nombreux passants dans sa seconde maison qu’est devenu le centre de Lausanne, de Sévelin au Flon.

«Aujourd’hui, je cultive la discrétion. Les retours positifs que je reçois ont pour le coup bien plus de valeur.» José Martínez

S’il a décidé il y a maintenant une quinzaine d’années de travailler plutôt dans l’ombre, José Martínez et son énorme personnalité ont de la peine à passer inaperçus. Forcément, l’une de ses forces principales, outre son optimisme et sa ténacité légendaires, est son réseau. «J’ai eu mes années de lumière, quand je me suis improvisé speaker des Roller Contests, se marre-t-il en se souvenant de cette époque incroyable des années 1990. Aujourd’hui, je cultive la discrétion. Les retours positifs que je reçois ont pour le coup bien plus de valeur.»

L’amour des grosses cylindrées

Une discrétion toute paradoxale quand on croise le bonhomme qui rit et parle fort, qui remonte les manches de son hoodie, certes noir, sur des avant-bras tatoués et qui affectionne le vrombissement des gros moteurs. «Bon, c’est vrai que j’aime les motos et que je roule en pick-up, mais mes collègues et moi, sur les événements, on ne nous voit pas. Nos véhicules sont noirs et on travaille comme des saltimbanques, en coulisses. J’aime l’ombre parce que j’en ai marre des raccourcis que font les gens: si tu as une grosse voiture, c’est que tu te fiches de l’environnement. Si tu as une nouvelle bécane, c’est que t’es forcément blindé!»

«C’est aussi un patron qui met les mains dans le cambouis aux côtés de ses équipes.» Patrice Schaub, responsable de l’Unité manifestations et activités sportives à la Ville de Lausanne

Bousculer les idées reçues comme les habitudes, José Martínez semble le faire depuis toujours. Tout d’abord sa tchatche et ses solutions béton, puis son sérieux, sa crédibilité et sa réputation en ont fait un acteur incontournable de la plupart des grandes manifestations en Suisse romande, et même ailleurs. «Nous avons la chance de collaborer avec José depuis plusieurs années, confirme Patrice Schaub, responsable de l’Unité manifestations et activités sportives à la Ville de Lausanne. C’est le seul qui peut trouver des solutions à une demande quasi impossible très rapidement et à petit budget. C’est une personne qui mérite d’être connue, en qui l’on peut avoir confiance. C’est aussi un patron qui met les mains dans le cambouis aux côtés de ses équipes.»

Passionné de VTT

C’est sa passion pour le VTT qui a finalement forgé son parcours professionnel. À la fin des années 1980, il crée la structure vélo tout-terrain en annexe au club du Cyclophile morgien. Il inscrit même une épreuve de cross-country au calendrier officiel de l’Union cycliste internationale. «Je devais respecter un cahier des charges précis, mais j’adorais ça, s’enflamme le passionné. J’ai contacté les Communes, les paysans du coin, tout le monde!» Un premier rôle de lien entre sportifs et autorités, entre aspirations et législations…

«On était complètement inexpérimentés et on s’est retrouvés avec plus de 40’000 personnes à Vidy!» José Martínez

Un costume d’entremetteur qu’il ne laisse jamais très longtemps dans l’armoire. Tout d’abord pour faire s’entendre autorités et rebelles du bitume dans le cadre de La Fièvre du roller (l’association qui a construit le skatepark de Sévelin) et du Lausanne Roller Contest et de sa descente en ville qui faisait la une des magazines spécialisés. «On a pris une claque monumentale en créant cette compétition, raconte celui qui s’est improvisé speaker parce qu’il n’y avait personne d’autre. On était complètement inexpérimentés et on s’est retrouvés avec plus de 40’000 personnes à Vidy! Ça nous a attiré la sympathie de la Commune et on a surfé sur cette vague pendant onze ans.»

Des pizzas avec Tony Hawk

Grâce à José Martínez et à ses potes, mais aussi grâce à des chômeurs qui ont contribué à la construction dans le cadre de programmes d’occupation qu’il a dirigés, le «bowl» de Lausanne attire les plus grandes stars des roulettes, notamment le skateur Tony Hawk. «Il m’a appelé au téléphone depuis Genève pour me dire qu’il aimerait passer essayer notre skatepark! C’était fou! J’ai envoyé des… fax aux magasins de skate de la ville pour que des fans viennent le rencontrer, et on a fini par tous partager des pizzas!»

Des anecdotes du même acabit, il en a plein son pick-up. Une fois les rollers remplacés par les triathlètes dans les rues lausannoises, José Martínez a recommencé à construire des événements. Tantôt en mode production, où sa société, MM Events, prend un risque financier, tantôt en mode full service, où son équipe et lui travaillent comme prestataires.

Aussi des tâches ingrates

Un des plus gros challenges qu’il ait eus à relever était les Red Bull Crashed Ice en 2009 et 2013, soit construire un parcours de glace dans les rues de Lausanne que les compétiteurs dévalaient à patins. «Mais il y a aussi des tâches plus ingrates, comme poser tout le plancher du concert d’Elton John au Stade de la Saussaz l’année passée, raconte-t-il. Ce n’est pas glamour, mais il faut bien que quelqu’un le fasse. Et quand l’événement est un succès, on ressent une énorme satisfaction.»

«Je crois être assez à l’aise dans ces terrains où d’autres ne le sont pas.» José Martínez

La course d’obstacles dans la boue aiglonne à l’affiche du Mud Day, c’est lui, les infrastructures de Bô Noël et certaines des JOJ Lausanne 2020 aussi. «Ça fait des années qu’on trouve des solutions de tous les côtés. Je crois être assez à l’aise dans ces terrains où d’autres ne le sont pas.» Forcément, le Covid-19 a eu raison de nombre d’événements auxquels son entreprise d’une dizaine de salariés devait participer. «C’est vrai qu’on vit au rythme des manifestations, mais là je sens que ça reprend. Chacun essaie d’imaginer quelque chose de différent, de plus petit. Notre terrain de jeu est énorme…» Et son téléphone n’arrête pas de sonner…