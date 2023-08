Les Diablerets – Glacier 3000 est parvenu à réparer son téléphérique L’installation était à l’arrêt depuis une quinzaine de jours en raison d’une panne. Celle-ci a pu être résolue. Réouverture samedi. Claude Beda

Les tests menés jeudi et vendredi sont concluants: les deux téléphériques peuvent à nouveau fonctionner. Chantal Dervey

Les remontées mécaniques de Glacier 3000 étaient à l’arrêt forcé depuis une quinzaine de jours en raison d’une panne affectant les onduleurs électriques d’un des téléphériques. Celle-ci a finalement pu être résolue. Le point d’excursion rouvrira ses portes samedi matin, juste à temps pour la 15e édition du Glacier 3000 Run.

Le 20 juillet, le téléphérique reliant la station intermédiaire de Cabane au Scex Rouge s’immobilisait soudainement, engendrant l’évacuation de 270 personnes par hélicoptère. Si dans un premier temps l’origine de la panne avait été identifiée et la pièce défectueuse remplacée, l’incident technique s’était jusqu’ici reproduit systématiquement lors du redémarrage de l’installation. Le téléphérique a finalement pu redémarrer pour une phase de test hors exploitation jeudi dans l’après-midi.

Cinquante courses

Lors des essais, les ingénieurs d’ABB, Frey et Romande Energie ont connecté le moteur du téléphérique de la 2e section sur le transformateur électrique du téléphérique de la 1re section. Après des tests réalisés à vitesse minimale, l’installation a ensuite été testée par paliers jusqu’à sa vitesse de fonctionnement normale. Aucun problème n’est apparu pendant les plus de 50 courses d’essai réalisées jeudi et ce vendredi. Le feu vert a donc été donné.

Pourtant analysé à plusieurs reprises lors de l’incident, le transformateur fait actuellement l’objet de vérifications approfondies. Les deux téléphériques peuvent quant à eux fonctionner avec un seul transformateur, mais pas simultanément. L’exploitation se fera toutefois selon l’horaire normal, avec un départ du col du Pilon toutes les vingt minutes dès 9 h samedi matin.

Lourdes pertes

Si l’incident a engendré des coûts matériels élevés, la perte de quinze jours d’exploitation en pleine saison d’été se chiffre à plus de 500 000 francs. «À cette période, nous accueillons normalement entre 500 et 1500 clients chaque jour, qui empruntent le téléphérique et consomment dans nos restaurants. Le manque à gagner est donc malheureusement très important», explique Bernhard Tschannen, directeur de Glacier 3000.

