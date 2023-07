Les Diablerets – Glacier 3000 ne parvient pas à réparer son téléphérique L’installation est toujours à l’arrêt, huit jours après l’évacuation de 270 personnes par hélicoptère. La situation est qualifiée de «grave». Xavier Crépon

1 / 7 À la station de départ au col du Pillon, les portes restent closes. Chantal Dervey

Ce vendredi matin, aucun touriste ne se présente au départ de la cabine du col du Pillon. Plus d’une semaine après la première défaillance technique qui avait nécessité l’évacuation de plus de 270 personnes en hélicoptère, l’information semble avoir passé: le site touristique restera fermé jusqu’à ce que la cause de la panne soit trouvée, puis résolue.

«Depuis dix-sept ans que je suis ici, je n’avais encore jamais vu ça. Des pannes de ce type sont en principe réglées en quelques heures.» Bernhard Tschannen, directeur de Glacier 3000

Le problème: des onduleurs de fréquence qui ne fonctionnent pas. «Quand nous activons les moteurs du téléphérique menant au Scex Rouge, le courant s’arrête et ils ne tournent plus. La même panne revient systématiquement», explique Bernhard Tschannen. Après avoir fait appel à plusieurs spécialistes pendant plus d’une semaine, le directeur de Glacier 3000 et ses équipes ne trouvent toujours pas la solution. À l’approche du week-end, il a organisé une conférence de presse à plus de 2500 mètres d’altitude afin de faire le point sur la situation.

Batterie de contrôles

À la halte intermédiaire de la cabane, le second téléphérique est à l’arrêt. Le brouillard matinal semble également faire barrière pour atteindre le sommet. Impossible de voir le restaurant Botta qui est en cours de rénovation, après un incendie qui a touché la station supérieure en septembre dernier. «Cette fois-ci, c’est un souci technique qui nous oblige à cette interruption forcée. Depuis dix-sept ans que je suis ici, je n’avais encore jamais vu ça. Des pannes de ce type sont en principe réglées en quelques heures», déplore Bernhard Tschannen.

Depuis plus d’une semaine, le téléphérique entre la station intermédiaire et le sommet ne fonctionne plus. Bernhard Tschannen, directeur de Glacier 3000, se trouve ici devant l’armoire électrique voisine, similaire à celle qui est en panne (station col du Pillon - Cabane). Chantal Dervey

Une vingtaine de personnes travaillent actuellement sur le système. Quatre modules ont ainsi été démontés, nettoyés et doivent désormais être testés. «Nous avons envoyé dans un premier temps les données des analyses informatiques à nos experts en Finlande, où sont produites les pièces. L’un d’entre eux est même venu sur place pour nous aider, explique Adrian Rothenbühler, du groupe en ingénierie ABB. Nous attendons les résultats de ces tests pour lundi.» Les mécaniciens de l’entreprise alémanique Frey ont également procédé à une batterie de contrôles sur les commandes de sécurité.



De quoi espérer relancer les installations rapidement? «Nous en aurons encore pour quelques jours de travaux. Difficile de donner une date de réouverture, mais ce sera au mieux pour mardi ou mercredi», commente Bernhard Tschannen.

Manque à gagner

Cette fermeture brutale en haute saison inquiète-t-elle Glacier 3000? «La situation pour notre entreprise est grave, mais de loin pas catastrophique, poursuit le directeur. Avec en moyenne 500 à 1500 visiteurs par jour selon la météo, la perte se comptera en centaine de milliers de francs. Un manque à gagner qui touche également nos partenaires. Mais l’essentiel a été assuré, il n’y a pas eu de blessé lors de la première panne et tout le monde a pu rentrer chez soi.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.