Gros travaux – Gland ajoutera un étage au collège de Grand-Champ Pour loger les nouveaux élèves, l’Exécutif propose de surélever le bâtiment. Le crédit de 25 millions financera aussi une étude pour verdir le préau. Yves Merz

Le collège de Grand-Champ, à Gland, sera surélevé d’un étage pour accueillir de nouveaux élèves. Une étude sera aussi conduite pour réaménager la cour, un îlot de chaleur entièrement bitumé, Archive Alain Rouèche

«Nous avons déjà des classes dans des Portakabin et notre ville continue de grandir. Cela devient nécessaire de construire de nouvelles salles», a déclaré en conférence de presse Jeannette Weber, municipale responsable des Écoles à Gland. Et son confrère municipal des bâtiments, Thierry Genoud, de préciser que la rareté des terrains communaux à disposition expliquait le choix de surélever le collège de Grand-Champ d’un étage. Le Conseil communal sera appelé à voter un crédit de 25 millions pour ces travaux, pour des rénovations et pour un projet de réaménagement de la cour d’école, entièrement bitumée.

«La rareté des terrains communaux à disposition explique le choix de surélever le collège de Grand-Champ d’un étage.» Thierry Genoud, municipal responsable des Bâtiments à Gland

Le projet d’extension du complexe scolaire construit en 1987 prévoit la construction de douze salles de classe, d’une salle multimédia, d’une salle d’éducation nutritionnelle, d’une grande salle de conférences avec terrasse et de huit autres classes multifonctions. La Municipalité veut profiter de l’occasion pour poser des panneaux photovoltaïques sur la toiture, pour rénover plusieurs installations techniques et pour transformer certains espaces existants.

Un des pires îlots de chaleur

Le Plan climat glandois réalisé en 2021 a identifié la cour du collège de Grand-Champ comme un des pires îlots de chaleur de la ville. L’Exécutif a donc décidé de réaménager cet espace. L’idée est de mettre en place de la végétation et désimperméabiliser les surfaces. Le mandataire qui sera sélectionné sur appel d’offres étudiera aussi l’installation de jeux et activités diverses. «Mais le lieu doit rester une place de fête pouvant accueillir la population», a précisé la syndique Christine Girod.

Le square Marie-Thérèse-Porchet sera intégré à ces réflexions et la possibilité de couvrir le terrain de sport bleu sera également étudiée. Les gros travaux de surélévation du bâtiment sont prévus en 2024-2025. Des Portakabin accueilleront provisoirement les élèves.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

