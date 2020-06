Essor des énergies renouvelables – Gland mise sur la géothermie pour chauffer toute la ville Des travaux d’extension du réseau de chauffage à distance ont commencé la semaine dernière au nord-ouest de Gland. Une étape importante pour un grand projet d’énergies propres Yves Merz

La future centrale géothermique est prévue en dessous de Vinzel, à côté de l’autoroute. Si les résultats du forage sont positifs, elle fournira de l’énergie pour chauffer la ville de Gland. Image de synthèse ENERGEÔ

Gland sera la première servie. Le projet d’exploiter de l’énergie calorifique souterraine concerne aussi Nyon, Etoy et Aubonne. «À terme, c’est toute la Côte qui pourrait se chauffer grâce à la géothermie. Ce serait une première en Suisse». S’il n’y croyait pas dur comme fer, Daniel Clément ne serait pas le directeur des sociétés EnergeÔ la Côte et ThermorésÔ Gland. La première ambitionne d’exploiter la chaleur naturelle des sous-sols de la région par pompage des aquifères de moyenne profondeur (- 2200 m) et la seconde a pour mission de développer un réseau de chauffage à distance (CAD) sur tout le territoire de la ville de Gland, et même du côté de Vinzel, selon les résultats du forage.