Menace sur la petite faune – Gland ne traquera pas les chats pour les stériliser La Municipalité ne voit pas la nécessité de freiner la prolifération des chats errants en vue de protéger la biodiversité. Yves Merz

La Suisse compte environ 1,8 million de chats, qui chassent chaque année 10 millions de souris, 3 millions de papillons, 1,8 million d’oiseaux et 600’000 reptiles. KEYSTONE

En trop grand nombre, les chats, redoutables chasseurs d’oiseaux et de petits mammifères, représentent une menace pour la biodiversité. La Suisse en compterait 1,8 million, dont une majorité, non stérilisée, se reproduirait à grande vitesse. Sensibilisée par cette problématique, Stella Motta Larrivé, conseillère communale PS-Les Verts à Gland, a déposé un postulat qui demande à la Municipalité de recenser tous les chats de la commune et de promouvoir une campagne de stérilisation.