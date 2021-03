Bug informatique – Gland: pas possible de s’inscrire en ligne pour la vaccination Un couac persistant sur le site du centre de la clinique La Lignière empêche de réserver les créneaux disponibles. Marie Nicollier DÉVELOPPEMENT SUIT

La clinique La Lignière, à Gland. 24HEURES/ VANESSA CARDOSO

Depuis combien de temps cela dure-t-il? Plusieurs jours au moins. Jeudi 18 mars, «24 heures» relevait un bug informatique sur le site de la clinique La Lignière de Gland consacré à la vaccination.

Cliquer dans le vide

La Lignière est l’un des six centres cantonaux où l’on peut se faire vacciner contre le Covid-19. Comme tous les autres, il propose une inscription en ligne pour la première injection. Régulièrement, des créneaux disponibles pour prendre rendez-vous sont indiqués sur le site mais il est impossible de s’inscrire. L’internaute intéressé clique dans le vide… Embêtant, à l’heure où les autorités martèlent qu’il y a enfin des places disponibles et invitent les Vaudois prioritaires à prendre rendez-vous au plus vite.

Vendredi 19 mars, le Département de la santé – qui n’avait pas connaissance de ce bug informatique – indiquait que ce dernier «était en train d’être réglé». Ce lundi 22 mars au matin, le problème n’est toujours pas résolu. Le Canton indiquait aussi qu’à certains moments, la clinique La Lignière était labellisée «feu vert» sur CoronaVax – ce qui signifie qu’il y a des places disponibles – alors que le centre était en réalité complet.