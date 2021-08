Le vélo roi – Gland testera la première rue cyclable Un projet pilote sera mené sur la rue de la Gare, où les deux-roues auront la priorité sur les voitures. Une première vaudoise. Raphaël Ebinger

La rue de la Gare doit subir des travaux pour remplacer les canalisations d’eau potable. En surface, la chaussée sera aussi complètement réorganisée pour donner la priorité aux cyclistes. Ebinger

Gland veut faire de la place aux vélos et s’en donne les moyens. Dans une dizaine de jours, la Commune mettra à l’enquête publique la première rue cyclable vaudoise sur laquelle les deux-roues régneront en maîtres. Le Canton, via sa Division générale de la mobilité et des routes (DGMR), a donné son autorisation pour un projet pilote qu’il suivra de très près. Si le succès de la mesure est reconnu, d’autres pourraient fleurir dans les communes vaudoises prochainement. Gland se verrait d’ailleurs bien développer ce concept sur son territoire.

L’expérience sera réalisée sur la rue de la Gare, un axe de mobilité douce entre la partie du vieux bourg et les quais CFF. Sa limitation à 30 km/h sera maintenue, mais les priorités de droite seront abandonnées au profit de «STOP» sur les rues adjacentes. Les voitures y seront toujours admises, mais le gabarit de la chaussée sera diminué, pour permettre au trottoir d’être élargi à trois mètres. L’objectif est ainsi de sécuriser la mobilité douce. «Aujourd’hui, ce cheminement est dangereux. Les cyclistes roulent vite à la descente sans prêter toujours d’attention aux priorités de droite. Ceux qui montent doivent quant à eux mettre le pied à terre à chaque carrefour pour laisser passer les voitures arrivant de la droite», illustre Gilles Davoine, municipal.

Pour rendre la mesure efficace, une signalisation spécifique sera posée à l’entrée de la nouvelle rue cyclable. Elle devra être visible pour marquer l’esprit des usagers avec des marquages au sol et des panneaux. «Un effort sera aussi mis sur la communication et la sensibilisation», souligne Christelle Giraud, municipale de la Mobilité depuis quelques semaines.

«La rue de la Gare est dans notre concept de mobilité la colonne vertébrale sur l’axe nord-sud pour les vélos.» Christelle Giraud, municipale de la Mobilité douce à Gland

L’innovante mesure de mobilité est une pièce supplémentaire à un programme plus général. Gland avait pris l’option de mettre l’ensemble de son territoire, hormis les grands axes, en zone 30 km/h il y a plus de dix ans. Elle a inauguré un passage sous-voies à la gare, qui comprend une piste cyclable. «La rue de la Gare est dans notre concept de mobilité la colonne vertébrale sur l’axe nord-sud pour les vélos, insiste Christelle Giraud. Il débouche sur la gare puis rejoint de l’autre côté des voies la rue de Mauvernay qui est à 30 km/h.»

Déjà en test en Suisse alémanique

La réalisation du projet devra encore passer quelques étapes. La première sera celle du Conseil communal qui sera renseigné lors de sa séance de jeudi. Il devra aussi accepter un crédit de réalisation, probablement au printemps 2022.

La rue cyclable de Gland pourrait être la première sur sol vaudois, mais pas au niveau suisse. Plusieurs expériences sont déjà menées à Saint-Gall, Berne, Zurich et Bâle.

