Remède à la sécheresse – Gland veut aller chercher son eau en profondeur Trop dépendante de la source du Montant, la Ville veut exploiter une nappe phréatique près du Bois de Chênes. Mais pourquoi ne pas pomper l’eau du lac? Yves Merz

La source du Montant, au-dessus de Genolier, a un débit suffisant pour fournir environ 800’000 m³ d’eau à la ville de Gland par année. Mais elle a aussi connu des tarissements en 1976 et 2020. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Depuis les années 1950, la source du Montant, au-dessus de Genolier, fournit bon an mal an plus des deux tiers de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Gland. En cas de tarissement de cette source, comme en 1976 et en 2020, ou en cas de rupture de l’unique conduite la reliant à la station de Gland, ou encore s’il y avait une pollution, les autres ressources seraient insuffisantes pour couvrir les besoins en consommation de la population, du moins durant les périodes de pointe. Dans le pire des scénarios, le lac n’est pas loin, mais il ne représente pas la solution idéale. Dès lors, la Commune propose de prospecter du côté de la Cézille, près de la réserve naturelle du Bois de Chênes, dans une nappe phréatique prometteuse.

Ces soucis ne datent pas d’hier (voir encadré), mais les déficits hydriques ont tendance à se répéter été après été, et les besoins augmentent dans une ville en pleine croissance. En plus de la source du Montant, Gland est alimentée par deux autres sources, celle de la Cézille et de la Confrérie (environ 17% de l’approvisionnement), par les surplus du réservoir de la station de pompage de Begnins, et par la SAPAN (Société anonyme pour le pompage et l’adduction d’eau du lac pour la région nyonnaise), qui a fourni une moyenne de 9% de la consommation glandoise entre 2014 et 2020. Une interruption de cette ressource menacerait aussi la sécurité d’alimentation en eau de la ville en période d’étiage.

Le lac comme complément

Cela dit, étant déjà branchée sur le réseau de la SAPAN, ne serait-il pas plus simple pour Gland d’augmenter sa part d’approvisionnement d’eau pompée au lac tout proche? Ce d’autant plus que l’eau de source du Montant, de qualité variable, nécessite de toute manière un traitement complet. Municipal responsable des Équipements à la Commune de Gland, Michael Rohrer explique que le pompage de l’eau du lac a toujours été considéré comme un complément à l’eau de source.

«Il est plus écologique et moins coûteux d’acheminer l’eau de source gravitairement que de pomper l’eau du lac.» Michael Rohrer, municipal responsable des Équipements à Gland

«Même si elle est traitée, l’eau de source est de meilleure qualité. Les directives du Canton encouragent clairement les Communes à privilégier l’eau de source, précise le municipal. D’autre part, il est plus logique d’acheminer cette eau gravitairement. C’est moins coûteux et plus écologique que de pomper l’eau du lac. L’eau de la SAPAN nous revient à 27 centimes le m³, celle du Montant à 18 centimes. Cela fait des différences importantes quand on parle de 1,2 million de m³ consommé par an.» Le municipal ajoute qu’en plus, l’eau d’une nappe phréatique comme celle de la Cézille, d’excellente qualité, n’a pas besoin de traitement.

Municipal responsable des Équipements à Gland, Michael Rohrer explique qu’il est plus avantageux d’acheminer l’eau de source par gravitaire que de pomper l’eau du lac, pourtant plus proche. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Le projet d’exploitation de la nappe de la Cézille est également conduit et financé par les communes d’Arzier-Le Muids et de Genolier, qui ont aussi connu des soucis d’alimentation en eau lors des tarissements de la source du Montant. Les premières études ont montré que cette nappe de grande dimension pouvait jouer le rôle d’un réservoir important, mais qu’elle avait une réalimentation naturelle lente. Il est donc prévu d’y infiltrer les excédents du Montant lors de ses forts débits coïncidant avec les périodes de consommation moyenne.

Dans un premier temps, soit avant de construire un puits d’infiltration, un puits de captage et des conduites, il est nécessaire de procéder à des travaux de prospection hydrogéologique pour augmenter les connaissances sur cette nappe. Il y aura plusieurs forages à 50 et 70 mètres de profondeur, puis des essais de pompage, pour un coût évalué à 670’000 francs. À terme, l’ensemble des ouvrages devait coûter 3,7 millions, à répartir entre les trois Communes. Une demande de concession pour utiliser l’eau de cette nappe, et une demande de permis d’effectuer les travaux de prospection hydrogéologiques, feront prochainement l’objet d’une enquête publique.