Réaménagement du centre – Gland veut redonner de l’âme à son vieux bourg Des zones de rencontre et des places publiques viendront agrémenter les rues et les abords des commerces. Madeleine Schurch

À la Grand-Rue, petites terrasses sur trottoirs élargis et place publique devant le bâtiment communal (au fond). Ville de Gland

Après deux ans d’études et de négociation avec les riverains, la Municipalité de Gland a présenté jeudi à la population la version définitive de son projet de réaménagement du vieux bourg. Un ensemble de rues et de ruelles qui a par endroits gardé l’aspect rural de l’époque où Gland n’était qu’un village. «L’idée est de renforcer l’identité et l’attractivité de ce secteur en y créant des espaces publics, en favorisant la mobilité douce et des zones de rencontre», explique Michael Rohrer, municipal des Équipements et Espaces verts.

L’idée est de renforcer l’identité et l’attractivité du vieux bourg Michael Rohrer

Le vieux bourg a déjà passé il y a quelques années en zone 30 km/h, marquée par des pots de fleurs rouges géants qui obligent les automobilistes à ralentir. Ces pots, qui avaient beaucoup fait jaser en leur temps, seront conservés. La Grand-Rue, comme d’autres artères, sera dotée de larges trottoirs franchissables, mais deviendra zone de rencontre, à 20 km/h (priorité aux piétons) entre la rue du Jura et le bâtiment communal. Le parvis de ce dernier sera débarrassé d’une partie de ses voitures pour y installer une place publique ornée d’arbres et de banquettes de repos.

«On remplacera son muret par un escalier, ce qui permettra d’ouvrir la place en direction de celle de l’église», précise Michael Rohrer. D’autres places seront aménagées, au carrefour des rues du Jura et du Borgeaud, avec un remaniement du stationnement pour faciliter l’accès piéton aux magasins, ou encore à l’angle du Café du Rallye, qui pourra installer une terrasse en été. Cette petite zone passera au 20 km/h, comme la rue du Molard, pour sécuriser le flux du cheminement piétonnier entre la gare et Eikenott. Au final des remaniements, le périmètre n’aura perdu que 66 places de stationnement.

Enquête en août

Outre de gros travaux sous route, le projet, devisé à quelque 14 millions de francs, comprend également une mise en lumière du vieux bourg, avec éclairage spécifique pour les places, zones de rencontre, fontaines et bâtiment communal. Il sera mis à l’enquête publique en août. Si le crédit est accepté cet automne, les travaux pourraient débuter en août 2021, par étapes sur une durée de trois ans.