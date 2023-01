Matières premières responsables – Glencore doit rendre des comptes sur le charbon Ses investisseurs ont demandé jeudi à l’entreprise comment sa stratégie dans le charbon s’aligne sur l’accord de Paris.

«Il est tellement décevant que Glencore continue d’investir dans le charbon thermique», d’après Michael Wyrsch, le directeur des investissements et directeur général adjoint du fonds australien Vision Super. AFP/Fabrice COFFRINI

Un groupe d’investisseurs, dont la société de gestion d’actifs Legal & General Investment Management, demande des comptes au géant zougois des matières premières Glencore sur le charbon thermique, annoncent-ils jeudi.

Ce groupe d’investisseurs avec notamment HSBC Asset Management, la branche de gestion du géant bancaire britannique HSBC, et le fonds australien Vision Super, demande, via une résolution d’actionnaires, à Glencore d’expliquer comment sa stratégie dans le charbon s’aligne sur l’accord de Paris pour limiter le changement climatique à 1,5 degré Celsius. Il inclut aussi des membres de la Fondation Ethos, organisation actionnariale suisse qui représente des caisses de retraite.

Ces investisseurs, qui représentent ensemble quelque 2200 milliards de dollars (2039 milliards de francs) d’actifs sous gestion, se sont appuyés sur les statuts de la société qui leur permet de déposer une résolution pour l’assemblée générale annuelle afin d’exiger «davantage de clarté» sur la stratégie du groupe concernant le charbon thermique, notamment sur ses dépenses d’investissement dans la production.

Près d’un tiers des actionnaires avait rejeté son plan climatique en 2022, ont souligné ces investisseurs dans un communiqué commun, estimant que cette résolution constitue «une escalade significative de la pression sur Glencore».

Alors que des concurrents comme Rio Tinto ou Anglo American se désengagent du charbon, Glencore maintient le cap sur cette matière première malgré les critiques d’actionnaires, expliquant vouloir gérer ses mines de manière responsable jusqu’à ce qu’elles arrivent à épuisement au fil du temps.

«Glencore a une formidable opportunité de participer à la transition énergétique et d’en profiter», a déclaré Michael Wyrsch, le directeur des investissements et directeur général adjoint du fonds australien Vision Super, cité dans le communiqué. Le groupe est bien placé au niveau du cuivre et du nickel tandis que ses activités de recyclage grandissent, a-t-il argumenté.

«C’est pourquoi il est tellement décevant que Glencore continue d’investir dans le charbon thermique», a-t-il ajouté, soulignant qu’il s’agit d’un secteur qui «se contracte».

Rapport climatique en mars

Fin 2021, Glencore s’était déjà trouvé dans le viseur du fonds activiste Bluebell Capital Partners qui avait exhorté le groupe à séparer le charbon du reste de ses activités, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une «matière première d’avenir». Il avait mis en avant que les investisseurs ne veulent plus être exposés au charbon dans leurs portefeuilles, sans toutefois parvenir à infléchir la stratégie de Glencore.

Interrogé sur cette résolution, le groupe suisse a indiqué à l’AFP qu’il publiera son prochain rapport climatique en mars, et que le document «fournira une mise à jour» sur ses progrès.

En 2021, Glencore avait produit 103,3 millions de tonnes de charbon et la production s’est accrue de 7% sur les neuf premiers mois de 2022 atteignant 81,9 millions de tonnes pour la période allant de janvier à fin septembre, même si le groupe avait abaissé fin octobre son objectif de production pour l’ensemble de l’année en raison d’inondations en Australie qui ont perturbé ses mines.

Au premier semestre 2022, Glencore avait vu son bénéfice net exploser à plus de 12 milliards de dollars avec l’envolée des prix du pétrole et du charbon face à la crise énergétique depuis l’invasion de l’Ukraine.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.