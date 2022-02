Amérique latine – Glissement de terrain meurtrier en Équateur Au moins 11 personnes ont perdu la vie lundi après un glissement de terrain dans la capitale de l’Équateur, Quito, où de fortes pluies ont été enregistrées.

Les secouristes à la recherche de survivants à Quito, le 31 janvier 2022. AFP

Des inondations après de fortes pluies à Quito ont fait lundi au moins onze morts, a-t-on appris auprès des services équatoriens de la Protection civile, qui n’ont pas donné de nouveaux chiffres concernant les blessés. Un précédent bilan faisait état de six morts et quinze blessés.

Des torrents d’eau charriant des pierres et de la boue ont envahi une avenue de la capitale équatorienne, emportant des voitures et inondant des maisons et des rues, selon des images publiées par la Protection civile.

Les fortes pluies qui s’abattent sur l’Équateur depuis octobre ont déjà frappé 22 des 24 provinces du pays, faisant au moins 18 morts et 24 blessés, selon le Service national de gestion des risques.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.