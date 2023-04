Programmation 2023 dévoilée – Gloria Gaynor, Texas, SCH… Le Venoge Festival mise gros Du 16 au 19 août, des grands noms du disco, du rock, et de l’électro sont à l’affiche de la 27e édition de la manifestation qui a déménagé à Penthaz. Camille Perriaud

Le rappeur marseillais SCH sera présent à Penthaz en août. AFP

Le Venoge Festival n’a pas peur de mélanger les styles. De Rag’n’Bone Man à The Prodigy, de Gloria Gaynor à Texas, en passant par SCH ou Selah Sue, le programme de la 27e édition du festival vaudois s’annonce éclectique. Ils seront au moins 37 artistes et groupes à se produire sur les scènes en plein air, désormais installées du côté Penthaz. Après avoir connu un record de fréquentation, 43’000 festivaliers, cette nouvelle édition reprend les mêmes ingrédients du succès de l’an dernier: quatre soirées pour quatre thématiques.

Dès le mercredi 16 août, le public est attendu pour une veillée rock et électrique. À l’affiche, le groupe britannique The Prodigy, et les américains Dropkick Murphys. Le lendemain, des monuments du disco se succéderont sur scène pour la soirée «Revival». Événement dans le Gros-de-Vaud: la diva Gloria Gaynor arrive avec ses tubes «I Will Survive», «Never Can Say Goodbye» et «I Am What I Am». Dans la même veine: Sister Sledge, Boney M, ou encore Björn Again qui surfe sur les titres du groupe ABBA.

La diva Gloria Gaynor fera chavirer le festival avec ses tubes «I Will Survive», «Never Can Say Goodbye» et «I Am What I Am». Getty Images via AFP

Le troisième soir sera électro, avec notamment le duo Ofenbach, Feder et Mosimann. À ce jour, une dizaine de DJ sont déjà annoncés pour les deux scènes de l’événement. Et les deux têtes d’affiche manquent encore à l’appel. Samedi 19 août, place à une nouveauté: les portes ouvrent dès l’après-midi avec un spectacle pour le jeune public ainsi que des animations familiales. Une ambiance intergénérationnelle qui se poursuivra le soir avec des figures telles que Selah Sue, Rag’n’Bone Man, SCH et Texas. Régional de l’étape, le duo The Two sera de la partie.

Changements et nouveautés

Autre nouveauté de cette 27e édition, il n’y aura pas de «Venoge Swiss Talent», l’événement jusqu’alors mis en place pour rencontrer les artistes locaux. Celui-ci se tenait dans la salle communale de Penthaz, en marge du festival. «Pour la saison 2023, les jeunes talents vaudois seront davantage intégrés à la programmation», expliquent en substance les organisateurs.

En proie à des soucis financiers, le rendez-vous estival est maintenant géré et administré par Grand Chelem Events. La société spécialisée dans les événements sportifs et culturels souhaite «maintenir l’ADN» de la manifestation, annonçait-elle le 20 mars. Avec ses ambitions artistiques, le Venoge Festival paraît bien parti pour se réinventer un futur.

