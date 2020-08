Panne informatique – Gmail: la messagerie de Google est à l’arrêt La messagerie de Google est en panne depuis environ 8h ce jeudi matin. De nombreux utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux de ne plus pouvoir envoyer de mails. fro/nxp

Le service est partiellement inutilisable. KEYSTONE

L’un des services de messagerie les plus utilisés au monde subit une panne à travers le monde. La plupart des utilisateurs ne peuvent plus se connecter à leur messagerie et les autres ne peuvent pas envoyer de mails, notamment si ceux-ci contiennent une pièce jointe. Google a annoncé chercher l’origine du problème.

Plusieurs autre services de Google subissent aussi des dérangements. L’entreprise américaine récapitule en temps réel les services concernés.