Léman superstar (1/7) – Godard fait marcher (Depar)Dieu dans le Léman Dans «Hélas pour moi», le réalisateur met en scène Gérard Depardieu dans le petit port de Rolle et rend un hommage vibrant au lac dans un travelling d’anthologie. Raphaël Ebinger

Gérard Depardieu se jette à l’eau à Rolle pour Jean-Luc Godard en 1993. DR/Collection du Musée du Léman

Pour le premier épisode de notre série sur le cinéma et le Léman, il est question de Gérard Depardieu qui marche dans le Léman dans le petit port des Vernes à Rolle, en costume jaune et avec une édition du «Nouvel Observateur» sous le bras. Après avoir fait sauter 24 fois Alain Delon dans l’eau pour une scène de «Nouvelle vague» en 1990 (pour laquelle il gardera finalement la première prise), Jean-Luc Godard offre une baignade mémorable à un autre monstre sacré du cinéma français en 1993 dans «Hélas pour moi».

Le réalisateur taciturne aime le lac et le met en scène comme nul autre. Dans ce long-métrage, il lui rend un hommage vibrant dans un travelling d’une beauté saisissante. Sur les quais de Cully probablement, il suit l’arrivée du vapeur L’Italie avec au premier plan des personnages immobiles comme dans un tableau, les Alpes en arrière-fond. «Jean-Luc Godard se calquait sur les horaires de la CGN et il faisait sa prise sans avoir besoin de louer le bateau. Cela lui permettait de restreindre son budget», raconte Didier Zuchuat, responsable du centre de documentation du Musée du Léman et cinéphile averti qui a côtoyé JLG.

Scénario haut perché

L’histoire d’«Hélas pour moi» est par contre tortueuse et son propos est, disons-le poliment, plutôt abscons. Jean-Luc Godard reprend à son compte le mythe grec d’Alcmène et d’Amphitryon. Il raconte ainsi comment Dieu prend la place d’un garagiste pour ressentir la souffrance et le désir des hommes. L’amour est bien évidemment au centre du film et de sa poésie mystique.

Jean-Luc Godard, décédé à Rolle le 13 septembre 2022, aura fait venir durant sa carrière un nombre de stars impressionnant sur les rives de ce Léman qu’il aimait tant. On citera Isabelle Huppert et Jacques Dutronc dans «Sauve qui peut (la vie)» en 1980 et Woody Allen dans «King Lear» en 1987.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

