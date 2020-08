Suisse – Gössi appelle à trouver «une recette libérale pour le futur» L’assemblée des délégués virtuelle du PLR s’est tenue samedi. La présidente du parti a appelé à défendre les valeurs libérales.

Petra Gössi a exhorté ses troupes à défendre leurs valeurs. Archives/Keystone

La présidente du PLR Petra Gössi a appelé samedi les délégués du parti à se battre «sans relâche contre le dénigrement» des valeurs libérales. Les décisions prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont un effet sur l’avenir, a-t-elle averti.

Les paquets d’aide financière décidés atténuent l’onde de choc provoquée par la pandémie, mais risquent aussi de fausser la concurrence à moyen et long terme, a averti la Schwytzoise en ouvrant l’assemblée des délégués virtuelle du PLR. Et ils laissent derrière elles «des dettes abyssales pour les générations futures, qu’elles devront combler».

Inquiétude

Petra Gössi s’est inquiétée de «l’appel de plus en plus fort à une plus grande régulation étatique de tous les aspects de notre vie. La responsabilité et l’autodétermination, essence même de nos valeurs libérales, sont remises en question».

Dans ce contexte, la présidente du PLR a dénoncé les politiques menées dans les grandes villes dirigées par la gauche rose-verte, où le «clientélisme» et les représentations idéologiques du «bon» style de vie déterminent l’action politique.

Extension de l’État

L’économie, la concurrence, la performance et l’esprit d’entreprise sont diffamés et l’influence de l’État sur tous les domaines s’étend. La mobilité, l’alimentation et un comportement politiquement correct sont prescrits d’en haut selon des critères moraux plutôt que factuels, a-t-elle averti.

«Chers libéraux-radicaux, il dépend de nous de trouver une recette libérale pour le futur», a-t-elle dit, appelant à «affronter nos thèmes-clés, y compris de manière émotionnelle». Trop de gens sont convaincus par la politique du PLR, mais ne l’expriment pas quand il faut voter, «nous devons et nous voulons changer cela».

ATS/NXP