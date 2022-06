En présence d’Ignazio Cassis – Google inaugure un nouveau campus à Zurich La ville est le plus grand site de recherche et de développement du groupe technologique américain en dehors des États-Unis. Il y emploie près de 5000 personnes.

Google a inauguré ce lundi son troisième site à Zurich. KEYSTONE/Michael Buholzer Le nouveau campus est situé sur l’Europaallee, près de la gare centrale. KEYSTONE/Michael Buholzer D’ici 2030, l’entreprise californienne veut couvrir ses besoins en énergie avec un bilan totalement exempt de CO2. KEYSTONE/Michael Buholzer 1 / 5

Google a inauguré lundi un nouveau campus à Zurich, dans un bâtiment de l’Europaallee, près de la gare centrale, en présence du président de la Confédération Ignazio Cassis. Le groupe technologique américain emploie environ 5000 personnes dans la ville.

Zurich est le plus grand site de recherche et de développement de l’entreprise en dehors des États-Unis, a rappelé lundi Patrick Warnkind, chef de Google en Suisse. Près de la moitié des employés de Google à Zurich travaille dans le nouveau campus de l’Europaallee.

«Si Google a connu une telle croissance ici jusqu’à présent, c’est parce que Zurich offre de très bonnes conditions-cadres», a déclaré Urs Hölzler, «senior vice president engineering» de l’entreprise américaine à Zurich. D’ici 2030, l’entreprise californienne veut couvrir ses besoins en énergie avec un bilan totalement exempt de CO2, a-t-il ajouté.

Proximité de l’EPFZ

Pour Ignazio Cassis, ce n’est pas un hasard si ce nouveau campus se trouve à Zurich. La ville est devenue un centre de recherche et d’innovation universitaire et industrielle. La proximité de l’EPFZ et la qualité de vie attirent chaque année les meilleurs ingénieurs.

La Suisse est l’un des premiers pays à chercher le dialogue avec des entreprises technologiques telles que Google. Elles créent le monde de demain et influencent notre façon de vivre ensemble, de travailler et de communiquer, a encore indiqué le président de la Confédération.

ATS

