Marché du service «cloud» – Google recourt contre la décision de Berne La Confédération a choisi d’autres fournisseurs pour obtenir un service «cloud». Convaincu que son offre était la meilleure sur le marché, le géant d’internet riposte.

Le contrat avait été attribué aux entreprises Amazon, IBM, Microsoft et Oracle ainsi qu’au chinois Alibaba. KEYSTONE/Jeff Chiu

Les fournisseurs américains et chinois choisis par la Confédération pour lui créer un service de «cloud» devront attendre. Google a déposé un recours contre les adjudications décidées le 24 juin.

Google a évalué en détail les attributions et décidé de déposer un recours, a expliqué mercredi un porte-parole à Keystone-ATS. Le géant internet se dit convaincu que ses solutions de «cloud» remplissaient les exigences requises et qu’il était le mieux outillé.

Le recours est arrivé dans les temps, a indiqué la Chancellerie fédérale. Il est actuellement traité, afin de permettre au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision. La procédure d’acquisition n’est donc pas encore terminée.

Critiques en Suisse

La Confédération avait attribué le contrat, à hauteur de 110 millions de francs, aux entreprises américaines Amazon, IBM, Microsoft et Oracle ainsi qu’au chinois Alibaba. Elle avait mis en avant les «prix attractifs» et les rabais. Les candidats suisses sont repartis les mains vides.

L’attribution a été critiquée en Suisse. Marc Oehler, directeur d’une entreprise informatique avec des solutions cloud propres avait dit au journal Le Temps que la Suisse renonçait à sa souveraineté numérique. Les fournisseurs suisses n’ont jamais eu leur chance, parce que l’appel d’offres exigeait la présence de centres de données sur au moins trois continents.

Swisscom avait également renoncé à présenter un dossier. L’offre de la Confédération était «explicitement dirigée vers des fournisseurs globaux», indique l’opérateur à Keystone-ATS mercredi.

Besoin croissant

L’utilisation de services en nuage répond à un besoin croissant des départements et de la Chancellerie fédérale. Ceux-ci veulent fournir des prestations administratives plus économiques et novatrices à la population et aux milieux économiques.

Un appel d’offres public avait été lancé en décembre 2020 afin de trouver des fournisseurs. Cinq d’entre eux ont été choisis.

