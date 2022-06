Google veut en savoir plus sur votre santé mentale

Google s’est associé au Centre pour la santé mentale de l’Université de l’Oregon pour mener une étude sur le bien-être des utilisateurs de smartphones par le biais de l’application Google Health Studies.

Tous deux vont tenter d’analyser les habitudes réelles des consommateurs de téléphones portables.

L’étude cherche à définir comment cela affecte leur bien-être, et plus particulièrement leur santé mentale.

L’application de Google souhaite donner des résultats plus précis que ceux obtenus à l’aide d’un questionnaire adressé aux utilisateurs. Les chercheurs espèrent par exemple obtenir des résultats entre le temps d’écran et le sommeil ou la relation entre l’utilisation du téléphone et le niveau d’activité physique.