Mort de Mikhaïl Gorbatchev – «Gorbatchev aimait la simplicité de la Suisse» Ses venues à Genève pour parler désarmement avec les États-Unis et environnement en tant que fondateur de Green Cross International ont marqué la fin du XXe siècle. Virginie Lenk

Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev à Genève, le 21 novembre 1985. AP/SCOTT STEWART

La poignée de main en 1985 à Genève entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev restera sans doute dans les manuels d’histoire comme un tournant de la guerre froide. La rencontre entre les deux présidents américain et russe fut le premier pas vers le désarmement nucléaire, aboutissant à la signature, deux ans plus tard, du traité sur l’élimination des missiles à moyenne portée.