Canicule et agriculture – Gorgés de chaleur, les cornichons n’entrent plus dans les bocaux Les températures estivales élevées dopent la croissance des cucurbitacées. Edouard Cosandey, qui produit pour l’entreprise aiglonne Reitzel, dit n’avoir jamais vu ça. David Genillard

Fastidieuse, la récolte des cornichons doit s’effectuer tous les jours. Mais malgré l’assiduité de son personnel, Edouard Cosandey, installé à Chessel, peine à tenir le rythme. Marius Affolter – Archives 24 heures

Edouard Cosandey ne sait plus où donner de la tête. Depuis qu’il s’est lancé en 2017 dans la culture du cornichon afin de fournir l’entreprise aiglonne Reitzel, l’agriculteur de Chessel dit n’avoir jamais vu ça. Ce légume peut, en temps normal, prendre plusieurs centimètres par jour, mais avec les conditions actuelles, «ils grandissent à toute vitesse. On dit souvent qu’à plus de 30 °C la croissance des cultures ralentit. Le cornichon, lui, a l’air d’apprécier. Ce n’est pas étonnant qu’on le cultive autant en Inde.»