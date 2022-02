Cantonales 2022 – Gorrite-Moret: un duel de stars qui fait de l’ombre aux aspirants députés Têtes de listes dans le district de Morges, Nuria Gorrite et Isabelle Moret ne siégeront pas au Grand Conseil. Mais toutes deux ont la mission périlleuse de faire triompher leur parti. Cédric Jotterand

Habituées aux plus hautes sphères de la politique suisse, Isabelle Moret (à g.) et Nuria Gorrite (ici avec le président de la Confédération Ignazio Cassis) vont désormais en découdre sur les marchés et dans les arrière-salles du district de Morges pour en devenir la meilleure élue lors des cantonales, prestige oblige. KEYSTONE

À ma gauche, la présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite. À ma droite, la conseillère nationale Isabelle Moret, première citoyenne du pays au plus fort du Covid-19. Ces deux stars de la politique suisse, routinières des plateaux et des micros, ont le Conseil d’État en ligne de mire avant les élections du 20 mars, mais leur chemin passe d’abord par le marché de Morges et le souper de l’Indépendance vaudoise de Tolochenaz dans le but de remporter la course au… Grand Conseil. Un hémicycle où elles ne siégeront pourtant jamais.