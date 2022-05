Manifestations estivales – Gospel et tir vont rythmer le début d’été payernois Au milieu d’un calendrier déjà bien chargé, Payerne va accueillir le Gospel Air Festival, puis le Tir cantonal vaudois. Sébastien Galliker

Avec le Red Pigs Festival fin juin et la braderie des commerçants la semaine suivante, le début d’été payernois est déjà traditionnellement animé. «Cette année, il sera chargé, puisque la commune accueillera encore le Gospel Air Festival et le Tir cantonal vaudois, deux événements qui ont été reportés en raison du Covid», s’est réjoui le municipal Edouard Noverraz, lundi, dans le cadre d’une conférence de presse réunissant les deux rendez-vous, soutenus par la Commune de Payerne.

«Notre temps de préparation a été réduit, mais on se réjouit de faire vibrer les pavés de la place du Marché.» Claire-Lise Sumi, présidente des Sunday Gospel Singers

Organisé pour la dernière fois à Avenches en 2019, le Gospel Air Festival renouera avec le public à nouveau dans la Broye, la ville de Bulle ayant renoncé. «Notre temps de préparation a été réduit, mais on se réjouit de faire vibrer les pavés de la place du Marché», a présenté Claire-Lise Sumi, présidente des Sunday Gospel Singers, société basée à Combremont-le-Petit et créée en 2000 par Kenny Brown.

«Gospel by the River»

Pour cet événement organisé chaque année dans une nouvelle ville, les organisateurs broyards ont retenu le thème «Gospel by the River». La rivière qui unit une région et deux cantons servira notamment de fil rouge au spectacle de gala du samedi soir à la halle des fêtes (20 h 30). Sur des textes de Frédéric Martin et un choix musical de Jean-Luc Dutoit, quelque 300 interprètes seront sur scène, dans le cadre d’un dialogue entre un père et sa fille.

Pour le reste, le rendez-vous réunira 18 des 27 groupes de l’association romande de gospel, à raison de trois à 45 chanteuses et chanteurs par ensemble. Outre le concert de gala, ils se produiront samedi sur cinq scènes disséminées en ville, dimanche dans diverses institutions de la région, puis lors du concert final entre l’abbatiale et le temple de Payerne.

La musique sera aussi à l’honneur en marge du Tir cantonal vaudois. Organisé dans onze stands à l’échelle du district Broye-Vully, le rendez-vous abritera une cantine principale à proximité du stand des Avanturies, à Payerne. Et là aussi, les animations seront au rendez-vous, avec une soirée d’humour ou une initiation au lancer de hache, ainsi que deux soirées-concerts d’importance. Fête de la bière et choucroute avec les Seerugge Feger sont prévues le 2 juillet, tandis que les Forbans animeront une soirée rock’n’roll le 9 juillet.

