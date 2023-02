Portrait de Cédric Djedje – Gourmand de théâtre et de pâtisseries Le comédien est à l’affiche de deux pièces sur le thème du post-colonialisme. Ses moteurs? La joie, la liberté… et le sucre. Natacha Rossel

Le comédien Cédric Djedje au Théâtre de Vidy. CELLA FLORIAN/24 Heures

Le théâtre va généralement de pair avec une vocation. Souvent, les artistes évoquent un souvenir d’enfance, une émotion face à un spectacle, un moment fondateur. Rien de tout cela chez Cédric Djedje. Il l’avoue sans détour: «Jusqu’à l’âge de 21 ans, le théâtre n’avait aucune existence dans ma vie. Avec un de mes meilleurs potes, on a commencé à en faire pour rencontrer des filles.» Raté, pour le coup: «Il y avait trois quarts d’hommes dans le cours…» Une rencontre a pourtant bien eu lieu… avec l’art dramatique. Sans coup de foudre, la scène a peu à peu infusé toute sa vie: «En ce moment, je ne fais pas grand-chose d’autre, dit-il en balayant du regard la pelouse ensoleillée du Théâtre de Vidy. Il faut vraiment que je me remette à la course à pied!»