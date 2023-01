Une gourmandise du terroir – Gourmand et calorique, le stollen lutte contre le froid Boulanger à Bercher, Christophe Bal-Blanc propose cette spécialité allemande durant les Fêtes, en misant sur les produits régionaux et la qualité. Sylvain Muller

Boulanger à Bercher, Christophe Bal-Blanc (avec sa fille Élodie) confectionne des stollens en novembre et décembre depuis plus de vingt ans. Jean-Paul Guinnard

«C’est gourmang» conclurait sans doute le chef Cyril Lignac, en dégustant le stollen de Christophe Bal-Blanc. Et ça peut l’être, puisque pour confectionner cette spécialité des fêtes de fin année, le boulanger de Bercher ne lésine pas sur la marchandise: «Dans la pâte de base, il y a un tiers de beurre pour deux tiers de farine. Les deux d’origine de la région, évidemment. Et chaque stollen pompe une centaine de grammes de beurre supplémentaire lorsqu’on le trempe encore chaud en sortant du four. Certains mettent juste un coup de pinceau, mais moi, je demande à mes employés de les laisser tremper jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de petites bulles qui s’échappent.»