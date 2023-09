Goûts du terroir – Le joyeux retraité s’amuse à sucrer les fraises Le Montreusien Daniel Blank fait fructifier son goût pour les fruits et la Provence dans une gamme de confitures haute en couleurs. Aidé de sa fille, il a fait des «Confitures de Marie» un petit succès. Noémie Desarzens

En pleine cueillette, Marie Blank et son papa Daniel dans les framboises du domaine Perroud. 24heures/Odile Meylan

«La pluie, c’est presque une aubaine! Personne ne vient les récolter par ce temps. Regarde-moi ces framboises!» Surplombant le Léman, Daniel et Marie Blank s’activent sous les bâches, au milieu des vergers d’une ferme à Attalens, un panier en osier accroché au bras. Encore deux ou trois semaines, et la récolte de ce petit fruit estival sera terminée. Père et fille se hâtent, la cadence est soutenue: cueillette le matin et mise en pot l’après-midi. «Nous travaillons avec de petites quantités. Cela garantit une fraîcheur optimale», précise Daniel Blank.