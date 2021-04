Motocyclisme – GP de Doha: Lüthi bute contre un mur Comme en 2020, le pilote bernois réussit rapidement son meilleur chrono, avant de buter contre un mur. Verdict: un week-end encore compliqué à prévoir. Jean-Claude Schertenleib

Thomas Luthi pendant le GP Moto2 Grand Prix du Qatar sur le circuit international de Losail, le 28 mars 2021. AFP

Malgré les mots et les déclarations qui se voulaient positives après le premier GP de la saison, dimanche dernier sur le circuit de Losail, la réalité reste décevante: Thomas Lüthi (Kalex) a seulement signé le 19e chrono de la première journée d’essais libres du GP de Doha (Qatar), à 1,355 du meilleur temps absolu réussi par un débutant de la catégorie, l’Espagnol Raúl Fernández.

Lüthi, le plus expérimenté des pilotes de la classe Moto2, a réussi son meilleur chrono personnel dès son troisième tour de la seconde séance, en début de soirée – la séance de l’après-midi, en raison d’une grande chaleur, est plus lente de près de 2 secondes – avant de buter contre un mur, incapable d’aller plus vite. Les 14 premiers après les trois séances d’essais libres (les deux du vendredi et celle de samedi en début de journée) étant qualifiés pour la superpole, Lüthi devra passer par Q1 pour tenter de s’offrir une place sur l’une des six premières lignes de la grille de départ.

En Moto3, comme plusieurs autres pilotes, le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) a repris la piste trop tard dans les ultimes minutes de la séance décisive et se retrouve dix-septième, quand bien même, avant ces instants décisifs, il avait confirmé qu’il avait sa place au niveau du top 12.

En MotoGP enfin, triplé Ducati (Miller, Bagnaia, Zarco), exploit du «rookie» Jorge Martin (5e), alors que le champion du monde Joan Mir (Suzuki), ainsi que Valentino Rossi (Yamaha) devront passer par la première phase des qualifications.

