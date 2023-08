Suivez les panneaux jaunes – Grâce à eux, les randonneurs ne s’égarent pas sur les sentiers Dans le canton de Vaud, les 3800 kilomètres de sentiers de randonnée sont balisés par des bénévoles. Une fonction en pleine nature, très appréciée. Sarah Rempe

Eric Emery, baliseur de sentiers pédestres. Les repères visuels sont disposés à des endroits stratégiques. 24heures/Odile Meylan

Depuis 2020 et le semi-confinement, de nombreux Vaudois ont découvert ou renoué avec les joies de la randonnée. Marcher le long de sentiers en pleine nature, entre forêts et pâturages, au fil de l’eau ou même en traversée de localité, adaptés pour les personnes à mobilité réduite… il y en a pour tous les goûts. «La randonnée est le sport préféré des Suisses», affirme avec un grand sourire Eric Emery.

Le Morgien est responsable, pour Vaud Rando, des baliseurs de la région La Côte depuis six mois. «Tous les panneaux et indicateurs jaunes que vous voyez lorsque vous vous promenez sont installés par des baliseurs de Vaud Rando, explique-t-il. Nous sommes mandatés par le Canton pour nous occuper de ça.»

Ces repères se trouvent, forcément, à des endroits stratégiques. Le long d’un chemin du pied du Jura qui mène à la buvette de Châtel, sur les hauts de Montricher, Eric Emery nous explique les principes que suivent les baliseurs. «À chaque virage ou endroit qui pourrait nous faire douter, il faut une marque, indique-t-il. Elle doit être visible et montrer clairement la route à suivre.»

Huit kilos pour 50 kilomètres

La région gérée par le Morgien, lui-même ancien baliseur, s’étend de l’Aubonne à la Chamberonne et passe par les cols du Marchairuz et du Mollendruz. Au total, ce sont 330 kilomètres de sentiers à la charge des sept équipiers d’Eric Emery. Une petite partie des 3800 km existants répartis en dix régions en terres vaudoises et des 65’000 km sur tout le territoire suisse. «Cela représente tout de même une cinquantaine de kilomètres à parcourir au moins une fois par année pour chaque baliseur», relève le responsable.

Et les tracés ne sont pas tous égaux. «Celui sur lequel nous sommes part du Mollendruz, va jusqu’au Mont-Tendre, puis descend vers Montricher. C’est un gros boulot, et il y a du dénivelé.» D’autant plus que les baliseurs sont équipés d’un sac contenant près de huit kilos de matériel. On y trouve évidemment des pochoirs, de la peinture et des pinceaux, mais aussi une boîte à outils avec brosse métallique, marteau et tournevis. «Si vous devez réaliser un marquage sur une pierre pleine de lichen par exemple, il faudra la nettoyer pour que la peinture ressorte bien, détaille Eric Emery. Et il y a parfois des panneaux en métal à revisser ou à changer. On doit être parés à tout.»

Balisage uniquement

Sur le chemin, on s’arrête à un tourniquet métallique. «Ça, par exemple, c’est nous qui l’avons monté et installé, en accord avec la Commune propriétaire du pâturage», raconte le chef.

Car ce travail se fait main dans la main avec les autres acteurs des environs, l’état des chemins étant de compétence communale. «S’il y a un problème, comme un arbre qui menace de tomber, on avertit le garde forestier, mais on ne fait rien nous-même», précise le Morgien.

Si son équipe est défrayée par Vaud Rando au kilomètre de travail, la fonction n’est pas rémunérée à proprement parler. Il est pourtant difficile de la cumuler avec une activité professionnelle à plein temps. L’équipe d’Eric Emery est donc majoritairement composée de retraités. «Bien que l’investissement soit conséquent, c’est un vrai plaisir de profiter de la nature et surtout de voir des randonneurs heureux et reconnaissants.»

Au contraire de certaines autres pratiques bénévoles, Eric Emery assure ne pas avoir de mal à trouver des baliseurs motivés et intéressés. Des beaux jours semblent assurés sur les sentiers de randonnées.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.