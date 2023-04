Rapport de la Convention citoyenne – Grâce à la fin de vie, Emmanuel Macron s’accorde un répit Avec la Convention citoyenne et ses propositions sur l’aide au suicide, le président se pose en défenseur d’un nouveau dialogue démocratique. Alain Rebetez - Paris

Emmanuel Macron lundi matin lors de son discours devant les membres de la Convention, à l’Élysée. AFP/Pool/Aurélien Morissard

L’homme a une incroyable faculté de rebondir. Au moment où il arrive au plus bas dans les sondages, où la contestation de sa réforme des retraites atteindra peut-être un pic dans la rue ce jeudi et où sa pratique autoritaire du pouvoir est toujours plus largement contestée, voilà qu’Emmanuel Macron se présente en rénovateur de la démocratie française. Il le fait sur la base des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont le rapport – clair et dépassionné – débloque un débat tabou et donne les bases d’un projet de loi – «avant la fin de l’été», promet le président – pour un «modèle français de la fin de vie».