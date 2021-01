S’il est un faux procès fait à Emmanuel Macron, c’est le reproche d’une prétendue inaction dans la défense de la laïcité et dans le combat contre les dérives de l’islamisme. Partout et dans tous les pays, ces questions sont sensibles. En France, elles sont explosives, tout simplement du fait d’une population musulmane importante et d’une incapacité des gouvernements précédents à affronter le problème. Faute de s’entendre sur le diagnostic, on faisait comme s’il n’existait pas.

Sur le terrain, dès le début de sa présidence, Macron a commencé par une action discrète: identifier dans certains quartiers les lieux à problèmes - mosquées, écoles, associations - et vérifier avec les acteurs locaux les moyens d’intervention pour les dissoudre ou les interdire, mais aussi les barrières légales qui empêchaient d’agir. Cette méthode développée, il fallait adapter la loi pour se donner les moyens de l’appliquer. C’est ce qu’il fait aujourd’hui, avec un pragmatisme assumé, qualité pas toujours très française mais qui a désarmé ses adversaires. Le projet de loi, jusqu’à présent, passe plutôt bien.

Il a fait plus. Avec une intelligence d’analyse très fine, il a choisi d’imposer le mot séparatisme plutôt que celui de communautarisme, qui crispait et bloquait le débat depuis de très nombreuses années. Certains n’y ont vu qu’un détail de vocabulaire, une de ces querelles linguistiques sans objet qui enflamment les beaux esprits. C’était beaucoup plus. C’était dire que ce n’est pas la communauté des musulmans qui pose problème, mais ceux qui propagent une haine séparatiste: les islamistes.

On peut agir contre les uns, sans stigmatiser les autres. Sur ce terrain, la droite et la gauche, si elles ne sont pas crétines, peuvent se retrouver. Grâce à Macron.