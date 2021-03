Reportage dans La Broye – Grâce aux vaccins, les EMS respirent enfin Un an après avoir été durement touché par le coronavirus, l’EMS Clair Vully, à Salavaux, essaie de retrouver un semblant de normalité. Une dose unique de vaccin sera prochainement disponible pour les résidents déjà touchés. Romain Michaud

Une résidente de l’EMS Clair Vully, à Salavaux, caresse «June», 5 ans, venu en visite ce jour-là dans l’établissement broyard. Jean-Paul Guinnard

Dans la cafétéria du rez-de-chaussée de l’EMS Clair Vully, à Salavaux, un petit molosse se faufile entre les chaises, les fauteuils roulants et les jambes des résidents. «Salut mon coco, viens faire une petite caresse! Ouais, ce qui t’intéresse c’est surtout les croquettes», lance tout sourire Josiane, l’une des résidentes, à June, une femelle staffordshire bull terrier ou «staffie» âgée de 5 ans, en visite ce jour-là.

«Cela a été un moment terrible, un traumatisme. Et je modère mes mots.» Nadia Lanfranconi, directrice de l’EMS Clair Vully

Les allers-retours de la jeune chienne viennent en quelque sorte panser les plaies des résidents et des collaborateurs durement touchés pendant la première vague du coronavirus. Au printemps dernier, 18 personnes – soit plus d’un tiers des pensionnaires – sont décédées. Au moment de revenir sur cet épisode douloureux, le souffle de la directrice Nadia Lanfranconi est court et son propos précédé d’un long silence.