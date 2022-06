«On ne vit qu’une fois. Il faut en profiter pour laisser une trace lumineuse derrière soi. J’ai fait ça pour les jeunes.» Qui mieux que Georges Guinand peut parler du tournoi qu’il a créé? L’ancien instituteur de Lucens jouera cette année son dernier match en tant que grand organisateur de Graines de foot. Un événement qui lui ressemble dans sa générosité, sa façon de promouvoir le jeu des enfants et les valeurs essentielles de la vie.





Graines de foot, c’est un esprit de communion autour du ballon qui a vu plus de 100’000 footballeuses et footballeurs vaudois vivre des journées mémorables. Des joueurs comme Olivier Custodio, Jordan Lotomba ou encore les champions du monde M17 Nassim Ben Khalifa et Frédéric Veseli sont passés par là. Mieux, ces pros sont revenus plus tard pour applaudir et remettre les trophées à la relève. Un passage de témoin aussi touchant que symbolique qui va droit dans la lignée de la philosophie du tournoi.