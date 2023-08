Grand Conseil vaudois – Pas de débat dans les écoles avant les élections La gauche estime que les débats contradictoires font partie de l’apprentissage du civisme. Un avis que partage le ministre de la Formation, mais pas en période électorale. Renaud Bournoud

Frédéric Borloz, chef du Département de la formation et de l’enseignement professionnel. Chantal Dervey

«Un courrier sera distribué dans les établissements pour leur demander de ne pas organiser des débats contradictoires entre des candidats dix semaines avant le premier tour d’une élection.» Ainsi, Frédéric Borloz, chef du Département de la formation, clôt le débat sur la tenue de débats dans les lieux de formation.

Mardi, la gauche a défendu une résolution invitant le Conseil d’État à renoncer à «l’interdiction formelle» d’organiser des débats entre les candidats dans les établissements. Ce texte, qui n’est pas contraignant, a été rejeté par 74 voix contre 62 et 2 abstentions.

Cet été, les deux candidats du ticket rose-Vert au Conseil des États, Pierre-Yves Maillard et Raphaël Mahaim, ont écrit au ministre des écoles pour lui demander de faciliter l’organisation de tels débats dans les gymnases et écoles professionnelles. Soulignant, au passage, que les jeunes sont ceux qui votent le moins. Frédéric Borloz, leur a répondu qu’il estimait que ces débats contrevenaient à la neutralité de l’enseignement.

«Pas de la propagande»

C’est le président du PS, Romain Pilloud, qui a rédigé la résolution débattue mardi. Il estime que ces débats font partie de la formation au civisme et à la citoyenneté: «Ce n’est pas de la propagande, dès lors que toutes forces politiques sont représentées.»

Le chef du groupe du PLR, Nicolas Suter, a, lui, rappelé que la démarche émanait de deux candidats à une élection: «Est-ce que la pêche aux voix a sa place à l’école?»

«Je suis assez d’accord avec tout ce qui a été dit sur cette question des débats à l’école, a conclu Frédéric Borloz. Je pense qu’ils sont utiles. On peut faire des débats dans les classes, mais pas n’importe quand et pas n’importe comment. En période électorale, on ne cherche pas à convaincre sur un sujet, mais plutôt à aller chercher des voix. Il me paraît donc assez sain d’avoir une période durant laquelle on essaie d’éviter les débats avec des candidats.»

Renaud Bournoud

