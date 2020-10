Bâle-Ville – Grand Conseil: victoire des Verts et des Vert’Libéraux Les Verts peuvent désormais se positionner comme le deuxième plus grand groupe derrière le PS tandis que les Vert’libéraux doublent leur représentation et peuvent former un groupe.

Image d’illustration. KEYSTONE

Les Verts et les Vert’libéraux sont les grands vainqueurs des élections au Grand Conseil de Bâle-Ville dimanche, selon les résultats définitifs. Le PS, l’UDC et le PLR perdent des plumes

Avec 30 sièges, le PS reste de loin le parti le mieux représenté au Grand Conseil. Mais il perd 4 sièges. Les Verts peuvent désormais se positionner comme le deuxième plus grand groupe avec 18 sièges (+4). Avec un gain de 4 sièges, les Vert’libéraux doublent leur représentation en passant à 8 et peuvent former un groupe.

Le PLR et l’UDC sont parmi les perdants. L’UDC perd quatre sièges et passe à la quatrième place avec 11 sièges et le PLR en cède trois et se place avec 7 sièges derrière les Vert’libéraux. Avec 7 sièges, le PDC ne bouge pas.

Participation: 43,5%

Le parti libéral, une spécificité bâloise, n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée de 2016. Avec 14 sièges, nombre inchangé, c’est désormais le groupe parlementaire bourgeois le plus puissant du Grand Conseil.

Le Parti évangélique suisse (PEV), gagne un siège passant de 2 à 3 fauteuils: une nouvelle loi électorale visant à soutenir les petites formations a joué en sa faveur.

La participation à ces élections cantonales s’est élevée à 43,5%, soit près de deux points de pourcentage de plus qu’il y a quatre ans.

ATS/NXP